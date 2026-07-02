Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:35 – 11:20 (anziché 08:35 - 11:30) UnoMattina
11:20 (anziché 11:30) Italia A/R
11:50 Camper Osteria Italia
14:05 Fiction Capri
16:00 TG1
(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)
18:40 (anziché 18:10) Reazione a catena
20:00 (anziché 19:30) TELEGIORNALE
20:30 Affari Tuoi Mundial
21:30 Film Scusate se esisto!
Regia di Riccardo Milani Con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci
23:25 TG1 Sera
23:30 (anziché 19:45) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 – Sedicesimi di Finale
Argentina – Capo Verde
02:15 (anziché 22:15) Notti Mondiali
03:30 (anziché 00:55) Che tempo fa
03:35 Reazione a catena
04:50 RaiNews24
(Il programma Premio Biagio Agnes, previsto alle 23:20, e la fiction Il Restauratore, prevista alle 02:15, non saranno trasmessi)
RAI 2
14:50 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Spagna - Austria
17:10 Telefilm S.W.A.T.: “Black Betty” (anziché gli episodi previsti)
18:00 Rai Parlamento Telegiornale
(Il telefilm N.C.I.S., previsto alle 14:55, non sarà trasmesso)
19:45 Telefilm Blue Bloods: “Un omicidio scomodo” (anziché l’episodio previsto)
23:20 Telefilm Elsbeth: “La giurata numero 13” (anziché telefilm Il commissario Lanz)
00:05 (anziché 00:25) Paradise
Meteo 2
01:35 Appuntamento al cinema
01:45 Film L'estate del mio primo bacio
03:05 Serie Tv La Piovra 6: “L'ultimo segreto”
04:50 (anziché 05:20) Zio Gianni
RAI 3
Nessuna variazione