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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
02 luglio 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 – 11:20 (anziché 08:35 - 11:30) UnoMattina

11:20 (anziché 11:30) Italia A/R

11:50 Camper Osteria Italia

14:05 Fiction Capri

16:00 TG1

(I programmi Le stagioni dell’amore e La porta magica, previsti rispettivamente alle 14:05 e alle 15:00, non saranno trasmessi)

18:40 (anziché 18:10) Reazione a catena

20:00 (anziché 19:30) TELEGIORNALE

20:30 Affari Tuoi Mundial

21:30 Film Scusate se esisto!

Regia di Riccardo Milani Con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci

23:25 TG1 Sera

23:30 (anziché 19:45) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026 – Sedicesimi di Finale

Argentina – Capo Verde

02:15 (anziché 22:15) Notti Mondiali

03:30 (anziché 00:55) Che tempo fa

03:35 Reazione a catena

04:50 RaiNews24

(Il programma Premio Biagio Agnes, previsto alle 23:20, e la fiction Il Restauratore, prevista alle 02:15, non saranno trasmessi)

RAI 2

14:50 Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Spagna - Austria

17:10 Telefilm S.W.A.T.: “Black Betty” (anziché gli episodi previsti)

18:00 Rai Parlamento Telegiornale

(Il telefilm N.C.I.S., previsto alle 14:55, non sarà trasmesso)

19:45 Telefilm Blue Bloods: “Un omicidio scomodo” (anziché l’episodio previsto)

23:20 Telefilm Elsbeth: “La giurata numero 13” (anziché telefilm Il commissario Lanz)

00:05 (anziché 00:25) Paradise

Meteo 2

01:35 Appuntamento al cinema

01:45 Film L'estate del mio primo bacio

03:05 Serie Tv La Piovra 6: “L'ultimo segreto”

04:50 (anziché 05:20) Zio Gianni

RAI 3

Nessuna variazione

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