Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
16:00 (anziché 16:55) TG1
16:10 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8 – 1a Visione
17:05 Vita in Diretta
02:40 Fitcion Nero a metà 2: “Per dirti addio” e “Amore senza fine” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
21:20 FILM Moonfall.
Regia di Roland Emmerich. Con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland
23:30 (anziché 23:45) Sanremo Giovani
01:20 Radio2 Social Club
02:30 Meteo 2
Appuntamento al cinema
02:35 Telefim F.B.I. International
03:50 Telefilm Le leggi del cuore
(Il programma Belve Crime, previsto alle 21:20, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione