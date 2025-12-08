circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
08 dicembre 2025 | 10.14
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

16:00 (anziché 16:55) TG1

16:10 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8 – 1a Visione

17:05 Vita in Diretta

02:40 Fitcion Nero a metà 2: “Per dirti addio” e “Amore senza fine” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

21:20 FILM Moonfall.

Regia di Roland Emmerich. Con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland

23:30 (anziché 23:45) Sanremo Giovani

01:20 Radio2 Social Club

02:30 Meteo 2

Appuntamento al cinema

02:35 Telefim F.B.I. International

03:50 Telefilm Le leggi del cuore

(Il programma Belve Crime, previsto alle 21:20, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

