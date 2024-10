Ranch Comix 2024 torna al Cowboys' Guest Ranch di Voghera

Al via sabato 5 e domenica 6 ottobre la seconda edizione di Ranch Comix, il festival dedicato all’universo dei fumetti, dei giochi e del divertimento all’interno del Cowboys’ Guest Ranch di Voghera. Una due giorni ricca di contenuti rivolti agli appassionati del settore, ma anche a semplici curiosi e famiglie. Diverse le aree e gli appuntamenti dove poter assistere a spettacoli, visitare mostre, intrattenersi con disegnatori e doppiatori di questo mondo colorato. Area videogame con decidine di pezzi unici dalla fine degli Anni ’70 con Atari VCS o ColecoVision, fino alle moderne PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, oltre ad una sezione dedicata alla realtà virtuale con la possibilità di testare nuove tecnologie di gioco. Spazio laboratori per ragazzi e famiglie con esposizione di opere realizzate con i celebri mattoncini Lego, a cura dell’associazione culturale Torino Brick.

Gruppo cosplay misto a tema supereroi, che fa dei suoi costumi il proprio vanto. Specializzati nel trucco cinematografico, daranno esempio della preparazione dei personaggi presso il loro stand. Oltre Room Voghera allestirà il tipico gioco di fuga dal vivo, dove il pubblico all’interno di una stanza tematica è invitato a risolvere enigmi per trovare una via di fuga. Mondo informatico e videoludico nello spazio Digital Replay dove saranno esposti pezzi da collezione, modellismo, carte da gioco e tanto altro. Articoli da regalo, collezionismo e accessori legati al mondo fantasy, goth e kawaii nel corner Lunar Bunny, dove si potranno trovare sculture in resina, fate, draghi incenso e brucia incenso, articoli per la casa e per la persona come portafogli, tazze, acchiappasogni, orologi da parete in uno stile unico. La scuola Ludosport offrirà spettacoli di combattimento con tipiche spade laser stile rese celebri da Guerre Stellari. Uno spazio dedicato a tutti gli appassionati dei giochi e delle collezioni di carte, vasto assortimento di prodotti originali in perfette condizioni come Cardfight o Vanguard.

Nel Saloon corsi di fumetto e tavoli da gioco dove poter sfidare gli avversari, ma anche testare le novità del mercato e conoscere il gioco costruttivo. Nell’area palco, invece, decine di contenuti dedicati a giochi, mondo nerd, anime, musica giappo-coreana, karaoke, quizzone e interviste agli ospiti. Molti gli ospiti che animeranno il palco del Palatexas. Sabato il talk di Daniele Procacci produttore cinematografico ed illustratore di scuola Disney, con una carriera trentennale e assiduo frequentatore delle fiere più importanti a livello nazionale ed internazionale. Spazio poi al doppiatore Luigi Rosa, noto per aver prestato la sua voce a iconici personaggi come Luffy di 'One Piece', Cristal de 'I Cavalieri' e non ultimo Gaara di 'Naruto'. Sarà poi la volta di Giada Robin, già nota come cosplayer di livello internazionale, per l’occasione si esibirà dal vivo in un concerto dance pop rock, presentando i brani dai suoi album 'Feel Alive' e 'Gnockstar!'.

sera andrà in scena la rock opera di musica dal vivo Moviemania. Una vera e propria 'opera rock' in cui durante le oltre 2 ore di spettacolo verranno suonate dal vivo le più belle colonne sonore della storia del cinema, dagli Anni ‘60 ad oggi, associate alla proiezione su megaschermo delle scene più emozionanti dei film, perfettamente sincronizzate alla musica. Domenica sarà la volta della doppiatrice Elisa Giorgio, conosciuta per il doppiaggio di molte serie animate giapponesi del momento come Yor Forger in 'Spy X Family' o Maki Oze in 'Fireforce'. Ha partecipato al doppiaggio di diverse serie TV Netflix come 'Vis a Vis' nei panni di Saray Vargas, e in quelli della Principessa Anna in 'The Crown'. Nel mondo dei videogiochi, è la voce del personaggio guida femminile di 'Hogwarts Legacy'.

Eleonora Villani conosciuta come Villanova è scrittrice e ghostwriter appassionata di giochi di ruolo, wargame e fantascienza. La sua conoscenza approfondita di questi generi traspare chiaramente nei suoi romanzi, che offrono una narrazione coinvolgente e ricca di dettagli. Secondo talk per Daniele Procacci e Luigi Rosa e musica dal vivo con i Kontrosenso, cover band che propone un repertorio completamente dedicato alle più celebri sigle dei cartoni animati di tutti i tempi. In chiusura il contest cosplay, dove si esibiranno i più originali personaggi tra multiformi costumi, trucchi scintillanti e parrucche colorate. Una giuria di qualità valuterà le migliori proposte assegnando una serie di premi alle migliori interpretazioni.