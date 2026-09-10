Fratelli di Crozza e si presenta il 2 ottobre con la versione riveduta e corretta di Sigfrido Ranucci

"Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci?". Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza e si presenta con la sua versione di Sigfrido Ranucci. Nel programma che debutta il 2 ottobre sul Nove, Crozza propone l'imitazione del giornalista rimosso dalla conduzione di Report. "Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchiesta in Italia e l'ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato?", dice Crozza-Ranucci riferendosi al rapporto tra il giornalista e Valter Lavitola, ritenuto dalla magistratura il mandante dell'attentato compiuto lo scorso anno davanti alla casa dell'ex conduttore di Report.

Nella vita bisogna sempre avere un punto di riferimento. Noi ne abbiamo diversi. A volte anche troppi. ✨ #CrozzaRanucci#FratelliDiCrozza torna dal 2 ottobre in prima serata sul #NOVE. pic.twitter.com/uQblNAIPlV — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) September 10, 2026

"Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo... ma io non rispondo. Quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerà in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo", dice Crozza-Ranucci mentre il suo cellulare squilla. "Questa volta rispondo, è Al Capone... un amico fraterno...".