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Crozza diventa Ranucci: "Sono al telefono con Al Capone, un amico" - Video

Fratelli di Crozza e si presenta il 2 ottobre con la versione riveduta e corretta di Sigfrido Ranucci

Ranucci e Crozza - (Fotogramma/X)
Ranucci e Crozza - (Fotogramma/X)
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10 settembre 2026 | 20.59
Redazione Adnkronos
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"Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci?". Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza e si presenta con la sua versione di Sigfrido Ranucci. Nel programma che debutta il 2 ottobre sul Nove, Crozza propone l'imitazione del giornalista rimosso dalla conduzione di Report. "Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchiesta in Italia e l'ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato?", dice Crozza-Ranucci riferendosi al rapporto tra il giornalista e Valter Lavitola, ritenuto dalla magistratura il mandante dell'attentato compiuto lo scorso anno davanti alla casa dell'ex conduttore di Report.

"Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo... ma io non rispondo. Quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerà in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo", dice Crozza-Ranucci mentre il suo cellulare squilla. "Questa volta rispondo, è Al Capone... un amico fraterno...".

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caso ranucci ranucci report crozza ranucci
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