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Raoul Bova: "Lucisano mi ha dato fiducia e sostenuto come attore, uomo di poche parole e molti fatti"

L'attore all'Adnkronos: "Corretto, elegante e geniale, un grande uomo che non lascia un vuoto ma un esempio da seguire"

Raoul Bova:
19 agosto 2026 | 14.38
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Fulvio Lucisano mi ha dato la fiducia e il sostegno di interpretare ruoli che erano fuori da quelli che solitamente mi offrivano. Mi ha sostenuto come attore e come persona. Ci siamo trovati nella nostra passione per una terra che amiamo, come la Calabria". Così all'Adnkronos, Raoul Bova ricorda con grande affetto Fulvio Lucisano, scomparso ieri a 98 anni. L'attore rievoca la figura del produttore e fondatore della Italian International Film, cui era particolarmente legato. "Era un uomo di poche parole ma di molti fatti -ricorda Bova- Ho avuto un affetto vero per un uomo corretto elegante, geniale. Nel lavoro non si è risparmiato mai e fino all’ultimo e’ stato un esempio per tutti noi del cinema". L'ultima apparizione pubblica di Lucisano ha visto presente proprio Raoul Bova, che nel 2024 si era presentato a sorpresa sul palco per consegnargli un premio al Capalbio Film Festival.

Bova ricorda Lucisano proprio nel giorno dei funerali del decano dei produttori cinematografici italiani, stamane gremiti di gente nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma che, per l'occasione, oltre alle figlie Paola e Federcia che già da tanti anni affiancavano il padre alla guida della società, ha accolto produttori, attori e registi e colleghi tra cui Massimiliano Bruno, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, Mimmo Calopresti, Massimo Ghini, Alessandro Siani, Max Tortora, Alessandro Rossellini, Urbano Barberini, Laura Delli Colli, Ciro Ippolito e tanti altri. "Un grande uomo che non lascia un vuoto ma un esempio da seguire -chiosa commosso Bova- Ci hai regalato tante cose Fulvio, e per questo posso solo ringraziarti".

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Fulvio Lucisano Raoul Bova Italian International Film
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