Raoul Bova ospite a Verissimo, prima intervista dopo lo scandalo audio rubati

L'attore sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin

Raoul Bova - FOTOGRAMMA
11 settembre 2025 | 13.48
Redazione Adnkronos
Raoul Bova sarà ospite, domenica 14 settembre, a Verissimo. L'attore romano apre le danze della nuova stagione del talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin.

Si tratterà della prima intervista pubblica rilasciata dall'attore dopo lo scandalo mediatico che lo ha coinvolto negli ultimi mesi. Al centro della vicenda una storia di ricatti, audio rubati e intimità violata, che ha riportato Bova sotto i riflettori per motivi ben lontani dal lavoro.

Tutto è iniziato con un messaggio anonimo, arrivato sul cellulare di Raoul Bova. Un avvertimento: alcuni audio compromettenti, relativi a conversazioni intime con Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, potrebbero essere diffusi. Nessuna richiesta esplicita, ma un'intenzione chiara. Bova sceglie il silenzio. Il 21 luglio, però, le conversazioni vengono rese pubbliche da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. La Procura di Roma apre un'inchiesta per tentata estorsione. Quello che fino a poco prima sembrava solo un gossip su una crisi sentimentale si è trasformato in qualcosa di molto più complesso.

L'intervista a Verissimo potrebbe offrire per la prima volta il punto di vista di Raoul Bova sulla vicenda. Appuntamento domenica 14 settembre alle 16.00 su Canale 5.

