circle x black
Cerca nel sito
 

Rivera (Acea): "Vent’anni di collaborazione, partnership destinata a continuare"

Il presidente di Acea alla terza edizione del contest 'I Mille Volti dell’Acqua': "Quest’anno al centro il tema della depurazione"

Rivera (Acea):
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Acea è di nuovo qui alla Festa del Cinema di Roma per il ventesimo anno consecutivo. È un sodalizio, un rapporto tra la nostra azienda e questa manifestazione che si è dimostrato produttivo e di lunga durata. La soddisfazione è reciproca e siamo in una partnership destinata a continuare ancora”. Così Alessandro Rivera, presidente di Acea, a margine dell’evento dedicato alla proiezione e alla premiazione dei cortometraggi del contest 'I Mille Volti dell’Acqua', promosso dall’azienda in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito della Festa del Cinema. Giunto alla terza edizione, il concorso è rivolto a videomaker italiani e internazionali, chiamati ogni anno a realizzare cortometraggi dedicati a un diverso aspetto del mondo dell’acqua.

“Tra le tante iniziative legate alla sensibilizzazione sul tema dell’acqua abbiamo promosso anche una sorta di concorso nel concorso, raccogliendo candidature di videomaker non soltanto italiani, ma anche stranieri. Quest’anno abbiamo scelto un tema delicato e importante, non semplice da raccontare, quello della depurazione. Credo che i partecipanti siano riusciti a ottenere risultati molto buoni, anche dal punto di vista della sensibilizzazione”, ha aggiunto Rivera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa del Cinema di Roma Acea collaborazione partnership cortometraggi acqua
Vedi anche
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza