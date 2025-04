Rkomi, a distanza di due mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2025, ha tracciato un bilancio della sua esperienza alla kermesse canora ricordando, tra le altre cose, alcuni episodi spiacevoli. Ospite di Gianluca Gazzoli a 'Passa dal BSMT', il cantante ha riportato a galla alcuni dei commenti ironici che ha ricevuto per la sua pronuncia.

Rkomi, in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Il ritmo delle cose', ha parlato delle prese in giro a causa della sua pronuncia. "In queste settimane ho ripensato alla mia esperienza e non è stato molto carino. C'è stata una sorta di bullismo", ha detto Rkomi senza giri di parole, ricordando i meme generati sui social da parte chi lo accusava di cantare in 'corsivo'.

"Poi fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e perché certe cose le ho già superate. Però se ci ripenso, non è stato carino forse", ha aggiunto. "Non mi è mai successo fino ad adesso e sicuramente il brano aiutava a portarti a quella cosa lì. Però lo trovo un po' pazzesco, assurdo. Con tutte le cose che ci sono da fare! Però mi dispiace che di tutto il mio brano, l'unica cosa venuta fuori è quella", ha concluso il cantante.