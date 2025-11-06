Robert De Niro, a Roma per l'inaugurazione del Nobu Hotel, commenta il trionfo a New York del neo-eletto sindaco Mamdani. "La gente sta cominciando a dire 'basta', quindi bisogna continuare a spingere per poterci liberare di questo orribile e mostruoso presidente. Io, come americano, mi sento imbarazzato dall'essere rappresentato da una figura così. Ma ora è arrivato il momento di prenderci il nostro Paese, dopo il casino creato da Trump. Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani è giovane e mi auguro che lui riesca a fare le cose che ha in mente, ha l'energia per farlo. Lui, in un certo senso, ha sfidato Trump perché gli ha detto 'noi siamo qua, vienici a prendere'", sono state le parole dell'attore.