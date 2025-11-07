Robert De Niro è sbarcato a Roma per inaugurare il suo Nobu Hotel, il primo in Italia della sua catena di lifestyle di lusso, fondata insieme a Nobu Matsuhisa e Meir Teper. L’apertura di Roma, con la tradizionale Sake Ceremony, segna un’ulteriore tappa nell’espansione globale di Nobu Hospitality, andando ad aggiungersi a un portfolio di 46 hotel, 57 ristoranti e 20 residenze, sia aperti che in fase di sviluppo in tutto il mondo.

Dove si trova l'hotel

Non è un luogo come un altro quello in cui sorge il nuovo hotel di Robert De Niro. L’inaugurazione del Nobu Hotel Roma segna la trasformazione dell’ex Grand Hotel Via Veneto, situato nel cuore storico di Roma, in Via Veneto, a pochi passi da Villa Borghese, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Il Nobu Hotel and Restaurant Roma reinterpreta così uno degli indirizzi più iconici della città, trasformandolo in un santuario del lusso moderno, dove il minimalismo giapponese incontra la raffinatezza italiana. "La via de 'La dolce vita'. Vengo a Roma da tantissimi anni, la amo, così come i suoi abitanti. Ed è qui che apriamo il Nobu, cosa posso chiedere di più?", ha detto De Niro.

La struttura

Il pluripremiato studio di architettura e design internazionale Rockwell Group ha curato il design delle 117 camere, suite e del Rooftop, fondendo il raffinato minimalismo giapponese di Nobu con la tradizione romana per creare un’oasi di lusso moderno nel cuore della Città Eterna.

Nobu Hotel Roma offre 117 camere e suite per gli ospiti, insonorizzate e caratterizzate da eleganza discreta e senso di benessere, tra le quali la spettacolare Nobu Villa con tre camere da letto e una terrazza panoramica con vista su via Veneto, spazi flessibili per riunioni, una spa con servizi completi, un centro fitness all’avanguardia e il servizio in camera 24 ore su 24 di Nobu Roma.

Il ristorante

E poi ovviamente c'è il ristorante. Lo chef Nobu Matsuhisa porta i suoi piatti di fama mondiale nella Città Eterna al Nobu Restaurant Roma: celebre per la sua cucina giapponese intrisa di influenze peruviane, con uno stile innovativo, ha ridefinito l'esperienza culinaria internazionale. Il suo piatto forte, la ricciola con jalapeño, incarna perfettamente questa visione.

La visione dello chef si basa su cinque pilastri: fusione culturale, autenticità, espansione globale, qualità costante e innovazione senza fine. Gli ospiti possono gustare la cucina giapponese con influenze sudamericane firmata Nobu, tra cui l’iconico Black Cod Miso, Yellowtail Jalapeño, New Style Sashimi, Toro Tartare, Rock Shrimp Tempura e l’acclamato sushi sinonimo del marchio.