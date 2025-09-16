circle x black
Robert Redford, la foto con Gianni Minà e Fidel Castro: la storia

Un post sulla pagina Facebook del giornalista documenta il momento speciale

16 settembre 2025 | 17.50
Redazione Adnkronos
Robert Redford e Gianni Minà, in compagnia di Fidel Castro. Sulla pagina facebook del giornalista scomparso il 27 marzo 2023, nella giornata della morte dell'attore viene pubblicata una foto che documenta un momento speciale. "Robert Redford, nei primi anni del Duemila, acquistò i diritti cinematografici 'Notas de viale' che Minà aveva acquisito anni prima da Aleida, la moglie di Ernesto Che Guevara, per produrre il film 'I diari della motocicletta' con la regia di Walter Salles. Era un piccolissimo diario che la Feltrinelli, in Italia, editò con il nome di 'Latinoamericana' e narra del secondo viaggio di un giovane Ernesto Guevara, molto prima di diventare il mitico Che", si legge nel post.

"In quel percorso fatto con il suo amico Alberto Granado su una vecchia motocicletta Norton, Ernesto toccò con le sue mani la miseria del continente latinoamericano e ne prese coscienza. La gestazione del film durò ben otto anni e Minà ne trasse un documentario "In viaggio con il Che" che raccontava sia la storia del giovane Che prima di diventare Che, ma soprattutto il dietro le quinte del film", prosegue il post.

"Lungo tutti quegli anni nacque un'amicizia e una stima tra Redford, Minà, Salles e Ettore Scola, che collaborò alla sceneggiatura. In archivio digitale Fondazione Gianni Minà è presente il documentario 'In viaggio con il Che'".

