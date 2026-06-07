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Rose Villain è diventata mamma: è nato Francis Knight Ferrara

"Mai stata così felice" ha scritto sui social la cantante milanese

Rose Villain su Instagram dal video d'annuncio della gravidanza e la Storia con il nome del piccolo
Rose Villain su Instagram dal video d'annuncio della gravidanza e la Storia con il nome del piccolo
07 giugno 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La cantante milanese Rose Villain ha scelto un annuncio semplice per raccontare ai fan la nascita del figlio: una storia su Instagram, un cuore nero, il nome del piccolo e la data con la scritta 'Mai stata così felice'. Francis Knight Ferrara è nato il 2 giugno alle 22.48 a New York.

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Chi è il padre

Per la cantante milanese e il marito, il produttore discografico Sixpm, nome d'arte di Andrea Ferrara, si tratta del primo figlio. I due si sono sposati nel maggio del 2022 nella Grande Mela. Nei marzo scorso aveva condiviso un video in cui annunciava la gravidanza. L'artista nel filmato aveva ripercorso i momenti più emozionanti: il test di gravidanza, la prima ecografia e l'emozione di annunciarlo alla sua famiglia.

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