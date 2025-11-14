circle x black
Samantha de Grenet: "Nel 1996 dovevo co-condurre Sanremo , poi scelsero Ferilli"

La conduttrice ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio'

Samantha de Grenet - Fotogramma /Ipa
Samantha de Grenet - Fotogramma /Ipa
14 novembre 2025 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pippo Baudo mi aveva chiamato per il Sanremo 1996 insieme a Valeria Mazza. Sembrava fatta poi fu scelta Sabrina Ferilli". Lo racconta Samantha de Grenet intervistata da Monica setta per 'Storie al bivio', nella puntata in onda sabato 15 su Rai 2. A Monica Setta de Grenet ha anche rivelato di aver perso un bimbo dal primo matrimonio durato pochissimo. "Io e il mio primo marito pensavamo di essere innamorati invece eravamo solo uniti dal dolore del figlio perso", dice la conduttrice. Che oggi ha ritrovato il sorriso con il marito Luca Barbato (sposato per la seconda volta nel settembre scorso) padre del suo unico amatissimo figlio Brando.

