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Amici, Samurai Jay nuovo professore di canto e Ambra Angiolini alla cattedra di ballo

Tra le principali novità dell'edizione c'è l'introduzione di una nuova area dedicata allo sport

Samurai Jay, Ambra Angiolini - fotogramma/ipa
Samurai Jay, Ambra Angiolini - fotogramma/ipa
08 ottobre 2026 | 14.51
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Samurai Jay è il nuovo professore di canto di 'Amici' di Maria De Filippi. Tra le novità della prossima edizione del talent di Canale 5 c'è anche l'arrivo di Ambra Angiolini, che occuperà un posto alla cattedra di ballo, come riportato da 'SuperGuidaTv'. La squadra dei docenti di canto sarà quindi composta da Samurai Jay, Amadeus e Rudy Zerbi, mentre quella di ballo vedrà Ambra Angiolini accanto ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Oggi si è tenuta la prima registrazione del programma e, al momento, sono 25 gli allievi che hanno ottenuto un banco nella scuola. La loro permanenza, però, non è ancora garantita: il primo 'sì' dei professori non rappresenta infatti una conferma definitiva. Tra i cantanti spicca un volto già noto al pubblico, quello di Shari. La giovane artista, che nella vita fa coppia con il rapper Salmo, ha ricevuto un "no" da Amaedus, in quanto i due hanno già condiviso un percorso insieme in due edizioni di Sanremo Giovani nel 2019 e nel 2022.

Tra le principali novità dell'edizione c'è l'introduzione di una nuova area dedicata allo sport. Due dei 25 allievi, infatti, non sono né cantanti né ballerini: India, judoka, e Gabriele, pugile. I due seguiranno un percorso parallelo rispetto a quello degli altri ragazzi e si confronteranno periodicamente con sfidanti esterni. Superando le prove potranno proseguire la loro esperienza nella scuola fino alla finale, con la possibilità di conquistare un premio dedicato. A ogni puntata saranno chiamati a difendere il proprio posto, in attesa dell'arrivo di un altro o un'altra giovane atleta proveniente dal mondo del pattinaggio artistico a rotelle.

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Amici Samurai Jay Ambra Angiolini Canale 5 Maria De Filippi
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