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Samurai Jay, problemi tecnici durante il concerto: "È stonato pure con l'autotune"

Il cantante si stava esibendo in un concerto gratuito a Montesilvano

Samurai Jay - fotogramma/ipa
Samurai Jay - fotogramma/ipa
29 agosto 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Imprevisto per Samurai Jay durante un concerto a Montesilvano﻿. Il cantante si è esibito lo scorso giovedì 27 agosto, ma poco dopo l'inizio della performance ha avuto alcuni problemi tecnici con il microfono, che sembrava non essere collegato all'autotune.

Per alcuni secondi l'artista ha continuato a cantare senza l'aiuto degli effetti sulla voce. Poi, appena si è accorto del problema, ha sostituito il microfono e proseguito l'esibizione. Il momento è stato immortalato in un video successivamente condiviso sui social, che ha scatenato numerosi commenti negativi.

"No autotune, no party", "Ma è uno preso dalla strada che sta giocando al karaoke?", "È stonato pure con l'autotune", "Come fa ad andare avanti gente così veramente non lo so, quando ci sono ragazzi bravissimi che studiano canto per anni con dedizione e sacrificio", questi alcuni dei commenti che si leggono sotto al video condiviso da un utente su Facebook.

Non sono mancate però le reazioni di chi ha apprezzato il comportamento di Samurai Jay, cioè di continuare comunque a cantare nonostante il problema tecnico: "Mi ha quasi fatto tenerezza. Lui sa benissimo di aver bisogno dell'autotune e si è accorto che il suo microfono non funzionava... ne ha cercato un altro... e trovato si è accorto che quello funzionava benissimo...ma senza aiuti. Non si è fermato... ha cantato... ci ha provato... ha continuato... nonostante la consapevolezza", ha scritto un utente.

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samurai jay montesilvano concerti estate autotune
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