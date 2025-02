Olly ha scelto un brano di Fabrizio De Andrè per la serata cover: si esibisce in 'Il pescatore' insieme a Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band. "All'inizio - ha dichiarato il cantante in gara a Sanremo 2025 - ero un po’ titubante di proporre una cosa che avevo già fatto durante il tour. Quando però si è aperta la possibilità di farla assieme a Dorian Bregovic e riarrangiare in chiave diametralmente alla nostalgia, dove arriva emotività e energia e le tre vene sul collo, allora non ho avuto dubbi".

Chi è Goran Bregović

Nato a Sarajevo da madre serba e padre croato, Goran Bregović è uno dei compositori più amati del panorama contemporaneo. Iniziò a studiare il violino presso una scuola musicale della sua città, ma ne fu in seguito espulso per mancanza di talento; sua madre allora gli regalò una chitarra. La sua carriera iniziò nel 1966 quando, ancora minorenne, entrò nella rock band Bestije e poi nei Kodeks, con i quali suona anche in Italia.

Nel 1989 iniziò la sua carriera di compositore di colonne sonore, grazie al sodalizio con il regista Emir Kusturica, iniziato con il film 'Il tempo dei gitani'. La sua musica, ormai riconosciuta a livello internazionale, deriva da temi zigani e slavi meridionali ed è il risultato della fusione della tradizionale musica polifonica popolare dei Balcani con il tango e le bande di ottoni.

A Sanremo 2025, è presente la sua Wedding Funeral Band, gruppo polistrumentista formata da fiati, percussioni e voci bulgare attraversando tradizioni e generi diversi.