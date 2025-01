Il panorama dei co-conduttori del festival, sotto la guida di Carlo Conti, si sta definendo. Oltre ad Alessandro Cattelan, che è stato confermato per la serata di sabato, gli altri artisti sono in attesa di un annuncio ufficiale. Nel frattempo, il direttore artistico prosegue il lavoro sul resto del cast, che prevede di completare entro la prossima settimana. Scopriamo chi sono i nomi in lizza, nel nuovo episodio del nostro podcast "Sanremo Express".