Sanremo 2025, le pagelle di conduttori e ospiti della terza serata

Saranno solo canzonette, ma sta di fatto che ce le ricordiamo anche dopo decenni. Ecco perché l'iconico brano del 1980 con cui Edoardo Bennato apre la terza serata del festival scalda subito la platea. Bella scelta strategica di un Carlo Conti che sta mettendo a segno più di un colpo, dimostrando lungimiranza nella scelta di ospiti e scaletta. Il rocker napoletano canta e fa cantare, ha un docufilm in uscita e dimostra 15 anni in meno dei suoi 78. Unico neo: è vestito esattamente come nel 1980, giubbotto e occhiali scuri compresi. I brani restano nella storia, ma il look dovrebbe essere al passo coi tempi. In ogni caso, la nostra reaction al rock di Capitan Uncino non può che essere un sì. 🎸