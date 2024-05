Un singolo dedicato al famoso CR7 e la possibilità di andare a Sanremo: "A Carlo Conti direi di nì". Così Cristiano Malgioglio, reduce da 'Amici di Maria De Filippi' in qualità di giudice, con l'Adnkronos 'esplora' i suoi pensieri su un ritorno all'Ariston, il suo ultimo singolo 'Fernando' e i suoi progetti futuri. La proposta di andare sul palco dell'Ariston era già arrivata da Amadeus ma, rivela Malgioglio, "non me la sono sentita e ho preferito che la scelta ricadesse su un cantante giovane". A Carlo, con il quale Malgioglio torna a lavorare da settembre con 'Tale e quale show', "direi di 'nì anche se come concorrente avrei troppa ansia". Tuttavia, l'artista non chiude completamente all'opportunità che Sanremo potrebbe offrire, preferendo piuttosto un ruolo di autore dietro le quinte: "Preferirei scrivere una canzone. Ho già un pezzo molto bello e mi piacerebbe che l'interprete fosse Martina, la cantante uscita proprio da 'Amici'. Penso abbia una voce bellissima e sarebbe perfetta per i miei testi".

Ma la talentuosa Martina non è l'unica. "Un'altra interprete che mi piacerebbe tanto è Monica Naranjo, cantante spagnola: icona gay dalla voce sorprendente". Sanremo però è ancora lontano e per adesso c'è il lancio del nuovo singolo 'Fernando' ma non chiamatelo tormentone. "E' una parola che non mi piace ma l'accetto se si intende che è un pezzo che fa ballare e mette in moto il sangue". "Sono molto contento di questo brano. Ha una marcia in più, è divertente e gioioso e dopo 2 minuti lo canti sotto la doccia", afferma Malgioglio. La canzone è dedicata al calciatore Ronaldo, uno dei tanti nomi citati nel brano: "se mi fa una chiamata lascio tutti e scappo da lui", scherza l'artista ricordando che il brano è già disponibile su tutte le piattaforme e verrà presto lanciato anche in versioni turca, portoghese e spagnola.

Dopo l'"incredibile avventura" di lavorare con Maria De Filippi, Malgioglio guarda al futuro e spera di realizzare un altro grande sogno: ovvero di lavorare con il regista Pedro Almodóvar. "Mi auguro però di non dover attendere ancora molto altrimenti mi toccherà fare la parte di una bisnonna".