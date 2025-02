"Il festival 'No Logo' è già previsto. Per non ingenerare confusione e disparità di trattamento, sulla questione dei marchi il festival farebbe bene ad evitare ulteriori criteri discrezionali". Così il Ceo della Fimi, Enzo Mazza, interviene - intervistato dall'Adnkronos - nella polemica sul divieto imposto a Tony Effe, nella terza serata di Sanremo 2025, di indossare una collana di un noto marchio di gioielli "mentre situazioni analoghe si erano tranquillamente presentate sul palco nei giorni precedenti", sottolinea.

"E' già vietato esibire il logo di un marchio. Ma invece introdurre il concetto di marchio riconoscibile ci porta su un terreno troppo arbitrario. Ci sono persone che riconoscono le case di moda di ogni tipo di abito e altre che invece non le riconoscono e non se ne interessano", aggiunge. "Fra l'altro la riconoscibilità di alcuni marchi italiani dallo stile, dai dettagli, è una cosa che appartiene alla cultura italiana e che non andrebbe demonizzata. Ma non si può vietare tutto, sennò dovremmo mandare i cantanti sul palco con il grembiule della scuola, per tutti uguale", osserva ancora.

"Gli artisti in tutto il mondo - prosegue Mazza - accompagnano le loro performance ad outfit legati spesso a marchi del lusso. E gli artisti di Sanremo passano mesi a preparare anche questo aspetto delle loro esibizioni. E infatti sono tutti senza loghi visibili. Non andiamo oltre, danneggiando gli artisti e anche la grande tradizione italiana legata alla moda", conclude Mazza.