Il cantante in giacca nera con dettagli oro per cantare 'Lentamente'

Irama si è presentato sul palco dell'Ariston con una giacca nera lunga con spalline larghe e dettagli in oro che non è passata inosservata. Il look del cantante per la prima serata di Sanremo 2025 è stato paragonato, dagli utenti dei social, a quello di Lady Oscar, celebre personaggio animato.

"Qualcuno ha mai visto Irama e Lady Oscar nella stessa stanza?", scherza un utente; "Irama ha portato il cosplay di Lady Oscar", scrive un altro. E in tanti su X mettono delle immagini a confronto in cui è chiara la somiglianza tra i look.

Il cantante, che sul palco ha interpretato 'Lentamente', ha divertito il pubblico nella prima serata con l'abbigliamento particolare e con le scelte che gli hanno permesso di raggiungere un alto punteggio al FantaSanremo.