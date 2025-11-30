circle x black
Sanremo 2026, da Fedez a Tommaso Paradiso: l'entusiasmo dei big sui social

È un'onda di entusiasmo quella che ha travolto i social network subito dopo l'annuncio ufficiale di Carlo Conti

Fedez, Fulminacci e Tommaso Paradiso - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 16.11
Redazione Adnkronos
Da Fedez a Tommaso Paradiso: è un'onda di entusiasmo quella che ha travolto i social network subito dopo l'annuncio ufficiale di Carlo Conti, che in diretta al Tg1 ha svelato la lista dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Gli artisti, dai più giovani ai veterani del palco, hanno condiviso in tempo reale le loro emozioni. Tra i più attesi, Tommaso Paradiso, al suo debutto assoluto all'Ariston, ha scelto di festeggiare con la sua consueta ironia, pubblicando nelle storie Instagram un celebre spezzone di Paolo Villaggio accompagnato dalla didascalia: "Con prudenza, ma ci andremo".

Euforia incontenibile per le Bambole di Pezza, che in un video condiviso sui social non hanno trattenuto urla e abbracci per la loro prima volta al Festival. Stessa scena di gioia pura in casa di Sal Da Vinci, che ha festeggiato circondato dall'affetto di tutta la famiglia, e per Leo Gassmann, che commenta: "Con il cuore pieno avanti tutta". Molti hanno condiviso questo momento speciale con i propri cari. Raf ha pubblicato una tenera videochiamata con i figli che ora già pianificano la trasferta: "Biglietti aerei a febbraio, tutti a Sanremo". Anche J-Ax ha mostrato un lato intimo, ripreso sul divano di casa in ciabatte mentre, tra le braccia della compagna e del figlio, urla un euforico "I got into Sanremo".

Anche Francesco Renga ha atteso il verdetto con la figlia Jolanda: dopo l'abbraccio liberatorio, è lei a spronarlo con affetto paterno: "Adesso, vai a prepararti". Particolarmente toccante la riflessione del duo Maria Antonietta e Colombre, che ha affidato ai social un lungo messaggio: "Oggi festeggiamo una cosa bellissima e assurda, e ci piace pensare sia anche un po’ per tutte le canzoni scritte in questi anni [...] per il coraggio di avere seguito sempre la propria illusione. [...] Gli illusi di sempre vanno in riviera". A gioire per loro, oltre che per la propria partecipazione, è Levante: anche lei in gara, ha condiviso un video che la riprende visibilmente emozionata durante un pranzo fuori, proprio nel momento in cui apprende la notizia.

Tra i veterani, Fedez ha commentato con un sobrio "è un grande onore", taggando il suo compagno di avventura Marco Masini. Non è mancata l'ironia, marchio di fabbrica di Dargen D'Amico, che ha citato Lucio Battisti per commentare il suo ritorno: "Ancora tu… Ma non dovevamo vederci più?". Grandi festeggiamenti per Lda e Aka 7even insieme agli amici. Per Lda è arrivata anche la dedica speciale di papà Gigi D'Alessio: "Ti aspetta una nuova meravigliosa avventura. In bocca al lupo. Sempre più fiero di essere il papà di LDA". Immediata e sentita la risposta del figlio: "Porterò con onore questo cognome come hai sempre fatto tu, promesso".

C'è anche chi è stato "colto alla sprovvista" dalla notizia. Eddie Brock era a pranzo con la sua squadra di calcetto e ha festeggiato tra urla e schizzi d'acqua, scherzando: "Scusate ma avevo il calcetto domenicale". Completano il quadro delle reazioni i messaggi più sintetici ma altrettanto carichi di felicità: "Ci si vede a Sanremo" scrive Enrico Nigiotti; "ci vediamo a Sanremo", scrive Ermal Meta che abbraccia con gioia la figlia; "la musica al primo posto, sempre" è il commento di Nayt, mentre Sayf promette un "Sanremissimo". L'attesa per febbraio è ufficialmente iniziata.

