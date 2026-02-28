I Pooh ospiti stasera, sabato 28 febbraio, sul palco di Piazza Colombo ad animare il Suzuki Stage per il gran finale. I Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera a Sanremo, dove ricevono una targa speciale.

La storia dei Pooh

La storia dei Pooh è una delle più longeve del panorama della musica italiana e internazionale. Il primo nucleo nasce nel 1962 a Bologna dopo l'incontro tra Valerio Negrini e Mauro Bertoli che insieme fondono il gruppo Jaguars. Dopo alcuni anni, la formazione cambia nome: Pooh. L'idea nasce da Aliki Andris, segreteria del discografico Armando Sciacia che era una grande appassionata dell'orsetto Disnet Winnie the Pooh.

Nel 1966 avviene la svolta con l'uscita del 45 giri 'Vieni fuori' e con l’ingresso alle tastiere di Roby Facchinetti, che prende il posto di Bob Gillot, e di Riccardo Fogli al basso al posto di Gilberto Faggioli. Nel 1968 la band conquista le classifiche con 'Piccola Katy', brano che anticipa l’arrivo del chitarrista Dodi Battaglia. Da quel momento la formazione continua a consolidarsi pubblicando album uno dopo l’altro.

Determinante è il passaggio alla CBS nel 1971: sotto la guida del produttore Giancarlo Lucariello, i Pooh si trasformano in una vera macchina da successi, come dimostrano hit come 'Tanta voglia di lei' e 'Pensiero'.

Nei primi anni Settanta Valerio Negrini lascia il ruolo operativo nel gruppo, restando però come autore dei testi. Alla batteria subentra Stefano D’Orazio. Il successo aumenta e nel 1972 la band ottiene visibilità internazionale con brani come 'Noi due nel mondo e nell’anima'.

Nel 1973 un altro storico componente, Riccardo Fogli, lascia la formazione. Al suo posto entra Red Canzian, con cui il gruppo pubblica 'Parsifal'. Nel 1990 partecipano al Festival di Sanremo e vincono con il brano con 'Uomini soli'.

Gli anni Duemila sono caratterizzati dal grande successo del musical 'Pinocchio' e da un’attività costante fino al 2009, quando Stefano D’Orazio annuncia l’uscita dalla band dopo quasi quarant’anni. Nonostante questo, i Pooh proseguono come trio fino al 2015, anno della reunion che riporta insieme anche Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli. Il ritorno in cinque consente alla band di tornare negli stadi e di riempire anche l’Arena di Verona per celebrare mezzo secolo di carriera.s

La scomparsa di Stefano D'Orazio

Il 6 novembre 2020 Stefano D’Orazio muore a causa di complicazioni legate al Covid-19, lasciando un grande vuoto nei compagni e nei fan. Per omaggiare la sua memoria, Facchinetti, Canzian, Battaglia e Fogli decidono di ritrovarsi sul palco per dedicargli un ricordo eterno.

Nel 2023 i Pooh tornano protagonisti al Festival di Sanremo e intraprendono un nuovo tour con una formazione a cinque che vede alla batteria Phil Mer, figlio della seconda moglie di Red Canzian.