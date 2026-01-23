Per Conti e Pausini ogni sera un compagno di viaggio diverso proveniente da ambiti diversi, dalla musica alla comicità, dalla tv allo sport
Tiziano Ferro potrebbe tornare da superospite musicale al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Secondo quanto apprende l'Adnkronos è questa una delle ipotesi su cui è al lavoro Carlo Conti. Ferro, che ha pubblicato il nuovo album 'Sono un grande' il 24 ottobre scorso, tornerebbe al festival dopo 6 anni dall'edizione del 2020, dove fu ospite fisso della prima edizione guidata da Amadeus. Sempre nel toto-superospiti circolano poi da settimane anche i nomi di Eros Ramazzotti, che quest'anno festeggia i 40 anni dalla vittoria del festival nella categoria Big con 'Adesso tu', e dei Pooh, che quest'anno raggiungono i 60 anni di carriera.
Il conduttore e direttore artistico, che lunedì farà ascoltare in anteprima alla stampa i 30 brani in gara, è al lavoro sulla costruzione dello show e il completamento del cast. A quanto apprende l'Adnkronos, Conti e la coconduttrice Laura Pausini, avranno al fianco ogni sera un altro compagno di viaggio. Personaggi che appartengono ad ambiti diversi: musica, comicità, sport, televisione.