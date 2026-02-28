circle x black
Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale
28 febbraio 2026 | 22.01
Redazione Adnkronos
La serata finale di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata, all'insegna dell'ironia.

TOP

Andare in onda con la finale di Sanremo mentre le notizie dall'Iran e dal Medio Oriente si fanno sempre più allarmanti non è semplice ma Carlo Conti ha avuto un'intuizione da Frate Indovino: chiamare a cocondurre la finale anche la giornalista dei Tg1 Claudia Cardinaletti, alla quale affida lo 'spiegone' nell'incipit del festival.

FLOP

La regia di Maurizio Pagnussat pare studiata per tenere svegli i giornalisti della Sala Stampa, provati da una settimana con 3 ore di sonno a notte: cambi continui di inquadratura, movimenti di macchina rapidi. Quando c'è da riconoscere qualche particolare sul palco (dalla spilla del cantante al bacio saffico) l'unica è chiedere al Var.

