Ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio'il cantante di Cellino San Marco promette ad Arisa: "l'anno prossimo ci saremo insieme". Il cantautore torna a parlare del legame "scro" con la Russia, della figlia Cristel e del matrimonio con Loredana Lecciso. E risponde all'ironia di Loredana Bertè.

"Mi sono preso un anno sabbatico da Sanremo". Al Bano annuncia una pausa dall'Ariston. Ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio' su Rai1, nella puntata in onda oggi alle 17, il cantante chiarisce di non aver presentato alcun brano per la prossima edizione della kermesse e di non aver nemmeno pensato alla gara. Ma, parlando del futuro, lancia già un messaggio ad Arisa (che si era candidata per la gara ma non è stata scelta): "Non ti preoccupare, il prossimo anno ci saremo insieme".

La passione per il Festival, del resto, resta immutata. "Io amo Sanremo da quando ero piccolissimo e mi è venuta la Sanremite acuta che non mi è mai passata, ma per quest'anno zero", racconta. Alla domanda se abbia presentato una canzone per la prossima edizione, la risposta è netta: "Non ho pensato proprio a Sanremo".

Nel corso dell'intervista il cantante torna anche sul presunto gelo con Carlo Conti, ridimensionando le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. "C'è stato solo un fraintendimento. Conosco bene Carlo non da oggi, da tantissimi anni", chiarisce.

La conversazione si sposta poi sul rapporto con la Russia, tema spesso al centro del dibattito quando si parla dell'artista pugliese. Al Bano non ha dubbi: "Il legame con la Russia per me è sacro". Ricordando il suo primo viaggio nel Paese, nel 1984, racconta: "Ti giuro, mi sono innamorato immediatamente. In quell'occasione portai anche mio padre, mia madre, i bambini". Un affetto ricambiato, a suo dire, da parte della popolazione russa: "Amano gli italiani e l'Italia".

Tra i passaggi più personali dell'intervista c'è quello dedicato alla figlia Cristèl e alle dichiarazioni secondo cui tra loro ci sarebbe stato un periodo di lontananza. Al Bano tiene subito a precisare: "Non l'ho detto io". E, ricordando gli anni difficili vissuti dalla figlia, aggiunge: "Io ho capito il perché, l'ho anche accettato. Lei ha passato un periodo veramente duro". Quando De Girolamo gli chiede se oggi abbiano fatto pace, la risposta è lapidaria: "Noi sempre".

Non manca nemmeno il capitolo dedicato a Loredana Lecciso. Alla domanda su un possibile matrimonio, il cantante risponde con ironia: "Dopo tanti anni devo sempre rispondere a questa domanda? Ma non ne avete una di riserva?". E quando la conduttrice insiste sulla possibilità di rivederlo con la fede al dito, Al Bano preferisce dare alla parola un significato diverso: "La fede è bella quella che hai dentro. Che nasce da un sano rapporto con Dio".

Parlando della spiritualità che accompagna la sua vita, il cantante spiega di riconoscere la presenza divina nella natura: "Dio lo vedo in ogni espressione che la natura mi regala e che la mia sensibilità mi porta ad apprezzare".

Nel corso della trasmissione arriva anche una risposta a Loredana Bertè, che aveva scherzato sul suo conto ricordando Pino Daniele e dicendo che del cantautore napoletano si sentiva la mancanza mentre Al Bano stava "sempre benissimo". Al Bano sceglie il tono affettuoso: "Loredana, ma che ti ho fatto di male? Sei stata a casa mia, ti ho trattato come una regina, giustamente". Per poi aggiungere: "Ti voglio bene, Loredana".

Infine, dopo aver ricordato il concerto tenuto da Al Bano a Tel Aviv, De Girolamo gli chiede se andrà anche a Gaza e il cantante conferma. Ricordando un recente incontro in un convento francescano con alcuni bambini della Striscia, racconta un momento particolarmente toccante: "Abbiamo cantato insieme 'Felicità', oltre le altre canzoni".