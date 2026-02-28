circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, il passaggio di testimone per il 2027: l'investitura di Conti a De Martino oggi in diretta

Il direttore artistico e conduttore del festival 2026 scenderà in platea intorno alle 23

Stefano De Martino - (Ipa)
Stefano De Martino - (Ipa)
28 febbraio 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. E' questo il motivo per cui Stefano De Martino sarà questa sera al Teatro Ariston. Poco dopo le 23 di oggi 28 febbraio, durante la finale, come recita la scaletta (suscettibile di variazioni di orario) che circola dietro le quinte del festival, Carlo Conti scenderà in platea. E il motivo - apprende l'Adnkronos - è proprio uno scambio di battute con De Martino sul festival 2027.

D'altronde che l'investitura di De Martino fosse nell'aria si era capito da una serie di 'indizi' disseminati durante la settimana del festival. "Non parleremo dell'edizione 2027 fino a sabato", aveva detto a inizio festival il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time, Willimas Di Liberatore. Poi Carlo Conti ha parlato a più riprese del fatto che gli sarebbe piaciuto passare il testimone ad un collega "più giovane" o a "una donna". Anche questa mattina ha detto che lascerà al suo successore un "festival in ottima salute", prima di offrire un mezzo spoiler sull'annuncio parlando di una sorpresa per stasera, mentre i giornalisti lo interrogavano sulla futura direzione artistica. Ma, per non rovinare la sorpresa, ha voluto 'depistare' la Sala Stampa alimentando il dubbio: "Magari resto io".

Che l'opzione Sanremo fosse prevista nel contratto con De Martino con la Rai è cosa nota da tempo. Così come da settimane circolano indiscrezioni su un accordo raggiunto con il conduttore di 'Affari Tuoi' per il festival 2027. Una volta presa la decisione, è stata concordata tra tutte le parti un'inedita spettacolarizzazione dell'annuncio. E' infatti la prima volta che il conduttore e direttore artistico dell'anno successivo viene annunciato nella finale di Sanremo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo sanremo 2027 de martino conduttore sanremo 2026 sanremo 2026 conti de martino
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza