Il conduttore e direttore artistico dà appuntamento a gennaio per i co-conduttori del festival

Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio saranno i concuttori del 'PrimaFestival', la striscia che anche quest'anno precederà la messa in onda del Festival di Sanremo, in access prime time, dopo il Tg1 delle 20. Ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, Carlo Conti, ospite oggi in diretta al Tg1 delle 13.30.

"Il PrimaFestival quest'anno - ha detto Conti - sarà condotto dalla bellissima e bravissima Bianca Guaccero, dall'effervescente Gabriele Corsi e dalla modernissima Mariasole Pollio, che sarà l'inviata nel Teatro Ariston per prendere a caldo, prima dell'inizio del festival, le emozioni dei cantanti", ha detto Conti che ha poi dato appuntamento "a gennaio" per l'annuncio delle sue partner e dei suoi partner alla conduzione del festival.