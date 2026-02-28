circle x black
Sanremo, Ferlaino (Human Data): "142 milioni di interazioni per la serata duetti" - Video

28 febbraio 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
"La serata dei duetti ha trasformato il Teatro Ariston in un vero termometro digitale. Abbiamo registrato 258mila conversazioni, +66% rispetto alla sera precedente, e 142 milioni di interazioni: numeri che confermano quanto il Festival di Sanremo sia ormai un evento totalmente social", commenta Luca Ferlaino, presidente di Human Data, rispetto all’andamento online della quarta serata di Festival.

Un trend che racconta un Festival sempre più centrale nel dibattito digitale e capace di catalizzare l’attenzione del pubblico ben oltre lo schermo. È quanto emerge dalla quarta serata del Festival di Sanremo analizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia. "L'effetto duetti funziona - prosegue - come una miccia: il momento più citato è stato il bacio tra Levante e Gaia, mentre Ditonellapiaga è risultata la più performante della serata. Il picco di conversazioni ha premiato l’incontro generazionale tra Tredici Pietro e Gianni Morandi. Alla vigilia della finale, secondo il nostro Sanremo Human Index, il vincitore morale per la rete è Sal Da Vinci, davanti a Fedez e Marco Masini, con Sayf in forte crescita. Sul totale interazioni guida Elettra Lamborghini con oltre 16 milioni. In quattro serate abbiamo superato i 560 milioni di interazioni: +13% sul 2025. La finale? Ci aspettiamo un ultimo, grande boato digitale".

