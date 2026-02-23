"Carlo Conti sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'!" Fiorello fa irruzione nella conferenza stampa inaugurale della settimana festivaliera e, al grido "chi la fa l'aspetti", arruola a sopresa il direttore artistico e conduttore del festival. Rosario si collega con la sala stampa del Teatro Ariston grazie ad una videochiamata sullo smartphone del direttore di Radio2, Giovanni Alibrandi, ed esordisce: "Avevamo nostalgia della sala stampa. Vi auguro tante, tante polemiche". E Conti subito: "Ovviamente sta scherzando". "Carlo - riprende Fiorello - che fai lunedì prossimo?". "Porto a scuola mio figlio a Firenze", replica Conti. "Sei il coconduttore de La Pennicanza: chi la fa l'aspetti!", dice Fiorello. E Conti sta al gioco: "Se posso collegarmi da casa lo faccio molto volentieri", dice.

Fiorello si affaccerà tutta la settimana al festival, grazie ad un megaschermo vicino all'Ariston che proietterà La Pennicanza e per le serate del festival ha promesso commenti live sui social, il 'Durante festival": "Lo faremo con Biggio, sicuramente per la prima serata. Poi vediamo se resistiamo e quanto dura".