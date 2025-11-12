circle x black
Cerca nel sito
 

Bufera social su Sanremo Giovani, sul web un appello per modificare la messa in onda

Il concorso canoro è slittato a tarda notte a causa del protrarsi del match delle ATP Finals

Carlo Conti e Gianluca Gazzoli - Ipa
Carlo Conti e Gianluca Gazzoli - Ipa
12 novembre 2025 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un appello dal web per dare più visibilità a 'Sanremo Giovani'. È la sintesi della bufera social scoppiata ieri sera durante la prima puntata del concorso canoro, la cui messa in onda su Rai2, già prevista in seconda serata, è slittata a tarda notte a causa del protrarsi del match delle ATP Finals. Di fronte al ritardo che si era verificato anche per la prima puntata dell'anno scorso, il pubblico ha indicato una soluzione chiara: rendere disponibile la puntata prima sulla piattaforma RaiPlay, per sottrarla all'incertezza del palinsesto lineare e garantirle una maggiore visibilità. La scelta di programmare l'evento dopo un incontro di tennis, la cui durata non è mai prevedibile, è stata definita da alcuni utenti irrispettosa nei confronti dei giovani artisti in gara. Ma anche la collocazione in seconda serata non piace ai patiti del festival e delle sue tappe di avvicinamento, che chiedono di rendere disponibili le puntate già dalla prima serata su RaiPlay.

"Visto che #SanremoGiovani è già registrato potrebbero mettere la puntata su RaiPlay. Così giusto per dargli quel poco di dignità che gli è rimasta a sto povero format", scrive un utente su X, interpretando un sentimento diffuso. L'idea di un'anteprima sulla piattaforma streaming è vista come la via maestra per valorizzare un prodotto altrimenti sacrificato dalle logiche di palinsesto.

La frustrazione è palpabile anche in altri commenti: "Il trattamento che riservano ogni anno a #SanremoGiovani è ridicolo, non solo vanno in onda su Rai2 ma in seconda serata (e con una partita di tennis che non si sa quando finirà)". E ancora: "Anno del signore 2025 e ancora non si capisce che il tennis non ha una durata fissa e che #SanremoGiovani sarebbe potuto andare tranquillamente su Rai1 in seconda serata o solo su #RaiPlay".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Giovani sanremo sareno giovani orario sanremo giovani a che ora inizia
Vedi anche
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza