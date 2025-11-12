Un appello dal web per dare più visibilità a 'Sanremo Giovani'. È la sintesi della bufera social scoppiata ieri sera durante la prima puntata del concorso canoro, la cui messa in onda su Rai2, già prevista in seconda serata, è slittata a tarda notte a causa del protrarsi del match delle ATP Finals. Di fronte al ritardo che si era verificato anche per la prima puntata dell'anno scorso, il pubblico ha indicato una soluzione chiara: rendere disponibile la puntata prima sulla piattaforma RaiPlay, per sottrarla all'incertezza del palinsesto lineare e garantirle una maggiore visibilità. La scelta di programmare l'evento dopo un incontro di tennis, la cui durata non è mai prevedibile, è stata definita da alcuni utenti irrispettosa nei confronti dei giovani artisti in gara. Ma anche la collocazione in seconda serata non piace ai patiti del festival e delle sue tappe di avvicinamento, che chiedono di rendere disponibili le puntate già dalla prima serata su RaiPlay.

"Visto che #SanremoGiovani è già registrato potrebbero mettere la puntata su RaiPlay. Così giusto per dargli quel poco di dignità che gli è rimasta a sto povero format", scrive un utente su X, interpretando un sentimento diffuso. L'idea di un'anteprima sulla piattaforma streaming è vista come la via maestra per valorizzare un prodotto altrimenti sacrificato dalle logiche di palinsesto.

La frustrazione è palpabile anche in altri commenti: "Il trattamento che riservano ogni anno a #SanremoGiovani è ridicolo, non solo vanno in onda su Rai2 ma in seconda serata (e con una partita di tennis che non si sa quando finirà)". E ancora: "Anno del signore 2025 e ancora non si capisce che il tennis non ha una durata fissa e che #SanremoGiovani sarebbe potuto andare tranquillamente su Rai1 in seconda serata o solo su #RaiPlay".