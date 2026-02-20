Sanremo: i bookie quotano anche il miglior testo, in pole Ermal Meta

Dopo che i testi dei brani in gara a Sanremo 2026 sono stati svelati, sulle lavagne dei bookies viene quotata anche la vittoria del premio al “Miglior Testo” del festival. Gli esperti Sisal vedono in Ermal Meta, a 2,75, il principale candidato per aggiudicarsi questa targa. La sua “Stella stellina” scritta e composta insieme a Dardust e Gianni Pollex è una dedica a una bimba di Gaza, un inno alla resistenza e alla speranza per una nuova primavera. Il cantautore vanta numerosi successi al Festival, tra cui la vittoria nel 2018 insieme a Fabrizio Moro, il Premio Mia Martini nel 2017 e il Premio Bigazzi nel 2021 per la miglior composizione musicale, chissà dunque che non sia proprio questo il Festival in cui arricchire il suo palmarès con il premio Sergio Bardotti.

Gli avversari da battere? Serena Brancale e Sayf, appaiati a quota 5,00. Da un lato una canzone profondamente intima in cui l’artista pugliese racconta la perdita della madre, dall’altro una riflessione sincera sulla società di oggi, tra luci e contraddizioni.

Infine, una curiosità: Levante è l’unica artista che in questo Festival ha scritto e composto il brano da sola. La cantautrice siciliana però ha poche chance secondo i bookies: la possibilità di vederla aggiudicarsi il premio pagherebbe infatti 50 volte la posta.