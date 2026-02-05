circle x black
Sanremo, nasce 'Casa Vessicchio': uno spazio dedicato ai giovani talenti

Dal 23 al 28 febbraio il progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro scomparso lo scorso novembre

Peppe Vessicchio - fotogramma/ipa
Peppe Vessicchio - fotogramma/ipa
05 febbraio 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
In occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, dal 23 al 28 febbraio, apre a Sanremo 'Casa Vessicchio', un nuovo hub dedicato alla creatività, alla formazione e all'incontro tra le arti. Il progetto, ideato e voluto dal Maestro Peppe Vessicchio, prende vita sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31.

Realizzata in accordo con la famiglia del Maestro - scomparso a 69 anni il Vessicchio l'8 novembre 2025 - nel pieno rispetto della visione del Maestro, la Casa è pensata come un luogo di scambio, divulgazione e crescita condivisa, dove la cultura e la creatività dialogano con il piacere della convivialità.

Durante la settimana del Festival, lo spazio ospiterà format ed eventi, configurandosi come un punto di riferimento per artisti, professionisti e appassionati, con un focus sulla valorizzazione dei talenti emergenti. La missione, infatti, è offrire opportunità ai giovani artisti, proseguendo l'impegno che Peppe Vessicchio ha da tempo fatto proprio, anche attraverso il suo ruolo nella Peparini Academy. Il progetto è stato ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, e organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli.

