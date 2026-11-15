Sanremo, Orietta Berti: "Non ci andrò, tra i brani scartati livello molto basso"

Orietta Berti esclude un ritorno in gara a Sanremo e attacca la qualità dei brani scartati dal Festival. "Mi mandano tantissime canzoni, tra cui quelle proprio scartate dal Festival, e ho visto che c’è un livello molto basso", afferma la cantante, ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, su Rai1.

"Non ci andrò. E sono sicura che tra quelle preparate da me, nel nuovo progetto con Danti e Nina Zilli, ce ne sono di più belle di quelle che sentiremo. Questione di esperienza, poi mi piace dire quello che sento", aggiunge Berti. Sulla scelta di non partecipare spiega: "Ho troppe cose in ballo! E poi cosa vado a fare? Tolgo il posto magari a un giovane che deve fare carriera?".

Nel corso dell’intervista, spazio anche ai nuovi progetti e all’intelligenza artificiale. "Ho inciso 20 canzoni nuove che programmerò negli anni, una ogni tre mesi", annuncia. Per impararle, racconta, si è servita anche dell’Ia: "L’autore fa fare la canzone all’intelligenza artificiale nella mia tonalità e con la metrica che desidera, così ho imparato subito la canzone ed è diventata la mia amica vocale. È una cosa sorprendente, nuova, e come tutte le cose nuove, mi entusiasma".