Sanremo, outfit co-conduttori? Per Sisal Lauro rompe schemi, Yaman, Lillo e Conti col papillon

Salvo ultime sorprese, il cast dei co-conduttori di Sanremo 2026 è al completo: su che outfit punteranno? Secondo gli esperti Sisal, Can Yaman e Lillo potrebbero decidere di seguire l’esempio del padrone di casa Carlo Conti e optare per una scelta “sicura”: il papillon. Questa probabilità, versus quella della cravatta, è infatti offerta a 2,00 per l’attore di Sandokan, a 1,33 per il comico e attore romano e a 1,40 per il padrone di casa.

E Achille Lauro? Come insegna la storia, sul palco dell’Ariston, è noto per i suoi outfit ecclettici e ricercati, per cui non sarebbe da stupirsi se per il suo debutto da co-conduttore il suo stylist Nick Cerioni optasse per un look fuori dagli schemi. La pensano così gli esperti Sisal che propongono l’ipotesi “altro” a 1,30, quella di rivederlo in Dolce & Gabbana è invece ancora incerta.

Per il suo esordio da co-conduttrice Laura Pausini potrebbe invece scegliere un look monocolore, idea a 1,50, con capelli sciolti, a 1,44. Un déjà-vu? Probabilmente sì. Basti pensare alla sua ultima apparizione in total black alle Olimpiadi firmata Armani e alla sua storia sul palco dell’Ariston.