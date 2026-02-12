circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, outfit co-conduttori? Per Sisal Lauro rompe schemi, Yaman, Lillo e Conti col papillon

Per il suo esordio da co-conduttrice Laura Pausini potrebbe invece scegliere un look monocolore

- Fotogramma
- Fotogramma
12 febbraio 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Salvo ultime sorprese, il cast dei co-conduttori di Sanremo 2026 è al completo: su che outfit punteranno? Secondo gli esperti Sisal, Can Yaman e Lillo potrebbero decidere di seguire l’esempio del padrone di casa Carlo Conti e optare per una scelta “sicura”: il papillon. Questa probabilità, versus quella della cravatta, è infatti offerta a 2,00 per l’attore di Sandokan, a 1,33 per il comico e attore romano e a 1,40 per il padrone di casa.

E Achille Lauro? Come insegna la storia, sul palco dell’Ariston, è noto per i suoi outfit ecclettici e ricercati, per cui non sarebbe da stupirsi se per il suo debutto da co-conduttore il suo stylist Nick Cerioni optasse per un look fuori dagli schemi. La pensano così gli esperti Sisal che propongono l’ipotesi “altro” a 1,30, quella di rivederlo in Dolce & Gabbana è invece ancora incerta.

Per il suo esordio da co-conduttrice Laura Pausini potrebbe invece scegliere un look monocolore, idea a 1,50, con capelli sciolti, a 1,44. Un déjà-vu? Probabilmente sì. Basti pensare alla sua ultima apparizione in total black alle Olimpiadi firmata Armani e alla sua storia sul palco dell’Ariston.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo 2026 co conduttori outfit papillon
Vedi anche
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza