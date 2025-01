Sanremo 2025 entra nel vivo. Iniziano oggi, 11 gennaio, all'Auditorium Rai del Foro Italico, le prove dei cantanti in gara con l'orchestra. Data la segretezza dei brani, che verranno svelati in anteprima solo ai giornalisti musicali il 20 gennaio ma dovranno rimanere assolutamente inediti fino all'esecuzione sul palco dell'Ariston, pena l'esclusione dalla gara, l'accesso alla struttura è off limits per tutti, tranne per i 32 orchestrali, i discografici e pochi altri addetti ai lavori.

Le prime prove

Tra i primi a provare, a quanto apprende l'Adnkronos, ci sono Serena Brancale con il suo 'Anema e Core' in gara tra i Big, e poi due dei finalisti delle Nuove Proposte: Settembre con il brano 'Vertebre' e il duo Vale Lp-Lil Jolie con 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore'.

Nell'auditorium che ha ospitato fino a poche settimane fa lo show di Milly Carlucci 'Ballando con le Stelle', i cantanti in gara sfileranno per quasi due settimane per la prima prova dei 30 brani dei Big e dei 4 brani delle Nuove Proposte nell'esecuzione live con l'orchestra. Poi una seconda prova avverrà, a partire dall'ultima settimana di gennaio, direttamente a Sanremo, in vista del debutto del festival, martedì 11 febbraio.