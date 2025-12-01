L'annuncio dei 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo da parte di Carlo Conti ha dato il via ufficiale al conto alla rovescia più atteso dagli appassionati: quello per il FantaSanremo. Sebbene il regolamento non sia ancora stato svelato, l'entusiasmo tra gli stessi artisti è già palpabile sui canali social ufficiali del gioco, che negli ultimi anni ha registrato numeri da capogiro.

A commentare il post con l'elenco dei cantanti sono stati in molti. "Ci sarà da divertirsi", scrive Leo Gassmann che viene commentato dal collega e amico Eddie Brock: "Te amo". Gli fa eco LDA, che preannuncia una sfida interna con l'amico e collega Aka7even: "Io e Luca siamo pronti". La risposta di Aka7even non si è fatta attendere: "Ci divertiremo". Si aggiungono al coro Le Bambole di pezza ("Siamo pronte"), Samurai Jay con un eloquente "è tutto giusto" ed Enrico Nigiotti, che promette: "Io potrei regalare emozioni". Non manca un tocco di gossip, con il cuore postato da Francesco Renga in un commento che tagga Ambra Angiolini.

L'attesa è altissima, alimentata dai numeri record dell'ultima edizione, che hanno polverizzato ogni primato precedente. Il gioco parallelo al Festival ha registrato ben 5,1 milioni di squadre iscritte e oltre 3,5 milioni di utenti unici. Cifre che hanno frantumato i risultati, già straordinari, dell'edizione precedente, quando le squadre furono 4,2 milioni e gli utenti 2,8 milioni.

E per il prossimo anno, il gioco potrebbe guardare alla storia del Festival. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, la prossima edizione del FantaSanremo sarà anche un omaggio alla tradizione della kermesse. Tra le indiscrezioni circolano quelle relative a bonus e omaggi speciali dedicati a icone come Pippo Baudo, il maestro Peppe Vessicchio e Ornella Vanoni, in un connubio perfetto tra il fenomeno social più recente e la storia della televisione italiana.