'Sarà Sanremo', Nicolò Filippucci e Angelica Bove tra i favoriti per l'Ariston

Per gli esperti Sisal tra i papabili ci sono anche Antonia e Senza Cri

- (Fotogramma/Ipa)
12 dicembre 2025 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cresce l'attesa per 'Sarà Sanremo': domenica 14 dicembre sarà svelato chi tra i sei finalisti di 'Sanremo Giovani' - Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo - conquisteranno i due posti nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Secondo gli esperti Sisal, i due nomi più papabili sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Nicolò, ex talento della scuola di 'Amici', è offerto a 1,25: nelle ultime settimane ha convinto pubblico e giuria grazie a una cifra artistica personale e riconoscibile. Angelica, proposta a 1,80, continua la sua scalata grazie a 'Mattone', il brano con cui ha saputo emozionare fin dalle prime performance e ora potrebbe regalarle il pass per il palco dell’Ariston.

A insidiare il duo dei favoriti c’è Senza Cri, data a 2,00 su Sisal.it, una delle rivelazioni più sorprendenti di questa edizione: la sua evoluzione nel corso del programma ha acceso curiosità e potrebbe portarla a un colpo di scena nella serata decisiva. Da non sottovalutare Antonia, il cui talento interpretativo la piazza a quota 2,50. Chiudono il gruppo Seltsam e Welo, appaiati a 6,00, pronti a giocarsi il tutto per tutto nel ruolo di outsider.

Festival di Sanremo 2026 Sanremo Giovani Ariston
