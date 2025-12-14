circle x black
Sarà Sanremo, stasera 14 dicembre: finale Nuove Proposte e i 30 big in gara

Durante la serata verranno svelati per la prima volta i titoli delle canzoni in gara al Festival

Carlo Conti - fotogramma/ipa
Carlo Conti - fotogramma/ipa
14 dicembre 2025 | 11.13
Redazione Adnkronos
'Sarà Sanremo' andrà in onda stasera, domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai1. Il quadro del 76esimo Festival di Sanremo si completerà con la serata finale di Sanremo Giovani.

Alla conduzione della finalissima Carlo Conti, con la partecipazione di Gianluca Gazzoli che ha accompagnato il percorso dei giovani artisti a partire dall’11 novembre durante le 5 puntate di Sanremo Giovani su Rai 2, fatte di duelli, successi ed eliminazioni.

Durante la serata, che vedrà la partecipazione di tutti e 30 i Big già annunciati, verranno svelati per la prima volta i titoli delle canzoni in gara al Festival (e cosa rappresentano per l’artista in gara). Sarà inoltre il momento conclusivo del percorso delle Nuove Proposte: ai due vincitori di 'Area Sanremo', già qualificati di diritto per il palco dell'Ariston secondo il nuovo regolamento, si aggiungeranno i due artisti che vinceranno le sfide dirette nel corso della finale televisiva.

A contendersi i due posti rimanenti per la categoria Nuove Proposte saranno i 6 finalisti del contest Sanremo Giovani: Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri, Welo). A giudicarli sarà la Commissione Musicale presieduta da Carlo Conti e composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo. Anche la finale sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Manila Nazzaro, Giorgiana Cristalli e Julian Borghesan, oltre che su RaiPlay.

