Drake a Milano e a sorpresa sul palco arriva... Sfera Ebbasta: l'abbraccio tra le urla dei fan

Il trapper ospite della terza data dell'artista canadese al Forum di Assago di Milano

Drake, Sfera Ebbasta - Fotogramma/IPA
Drake, Sfera Ebbasta - Fotogramma/IPA
02 settembre 2025 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sfera Ebbasta ospite di Drake. Un Forum di Assago gremito ha assistito, ieri sera, lunedì 1 settembre, a una sorpresa che nessuno si aspettava. Alla terza data milanese della sua residency, Drake ha chiamato sul palco il rapper italiano, lasciandogli spazio per un mini-set che ha trasformato lo show in un momento storico per la scena rap italiana.

Sfera ha eseguito tre brani del suo repertorio, 'G63', 'Non metterci becco' e 'Visiera a becco', dopo un abbraccio con l'artista canadese che ha sancito l’intesa tra i due. Un gesto che va oltre la semplice ospitata e che rappresenta un riconoscimento internazionale a tutto tondo per Sfera, già da tempo seguito da Drake sui social e più volte accostato a possibili collaborazioni con lui.

Musica Rap Italiano Residency Palco sfera ebbasta drake milano
