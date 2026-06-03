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Sicilia, il Festival lirico dei Teatri di Pietra diventa manifestazione di richiamo turistico

Per l'ottava edizione oltre 40 eventi in programma dal 12 luglio al 18 settembre

Teatri di Pietra, Selinunte - (Foto Ufficio stampa)
Teatri di Pietra, Selinunte - (Foto Ufficio stampa)
03 giugno 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 è ufficilamente inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico della Regione Siciliana. Un riconoscimento istituzionale di altissimo valore che consacra la rassegna non solo come eccellenza artistica nazionale, ma come volano di promozione internazionale e attrattività per l'intera isola. Il festival, che quest'anno sposa il claim 'Accarezzare Eternità', dal 12 luglio al 18 settembre prevede oltre quaranta appuntamenti che accenderanno le cavee e i parchi archeologici più prestigiosi della Sicilia, fondendo la sacralità della pietra millenaria con le vibrazioni della grande musica. Un cartellone che spazia dalla maestosità dell'opera lirica alle suggestioni della contemporaneità. Tra gli appuntamenti più attesi, la titanica e innovativa produzione del Nabucco di Giuseppe Verdi, che vedrà un cast internazionale calcare i palcoscenici millenari dei teatri antichi di Siracusa, Tindari e Taormina. Ma vi saranno anche l'anteprima civile a Monte Jato de 'Lu scrusciu di l'anima', la prima esecuzione assoluta del 'Requiem di Mozart: L'Opera del Fuoco' in luoghi mistici come il Teatro Andromeda e il Tempio di Hera a Selinunte, e gli eccezionali tributi alle colonne sonore di Ennio Morricone e Hans Zimmer, al minimalismo di Ludovico Einaudi e all'omaggio spirituale per gli ottant'anni dalla nascita di Franco Battiato.

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"Il riconoscimento da parte della Regione Siciliana quale manifestazione di grande richiamo turistico premia un progetto culturale rigoroso, di altissima qualità e capillarizzato su tutto il territorio - afferma Francesco Costa, direttore artistico del Festival - I teatri di pietra non sono semplici quinte sceniche, ma spazi vivi di una memoria universale. Questo prestigioso sigillo della Regione certifica la nostra missione: valorizzare l'immenso patrimonio storico dell'Isola attraverso la purezza della grande musica, offrendo al pubblico non un semplice spettacolo, ma un'esperienza immersiva e spirituale unica al mondo, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del globo e di generare un reale e virtuoso impatto economico e d'immagine per la Sicilia".

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Festival Lirico dei Teatri di Pietra Regione Siciliana Turismo Musica Classica
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