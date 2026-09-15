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La volta buona, Silvia Salemi: "Dopo la morte di mia sorella Laura non parlai per 5 anni"

La cantautrice italiana è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Silvia Salemi - La volta buona
Silvia Salemi - La volta buona
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15 settembre 2026 | 16.34
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Dopo la morte di mia sorella Laura non parlai per 5 anni". Silvia Salemi ospite oggi a 'La volta buona' ha raccontato il trauma vissuto da bambina dopo la scomparsa della sorella.

La cantautrice ha descritto quegli anni come un periodo di forte chiusura emotiva: "È stato un dolore indefinibile. Queste cose non si superano mai, poi si continua a vivere e si può trovare forza e insegnamento".

Ancora bambina, Salemi ha raccontato di aver cercato da sola un modo per affrontare quel dolore: "Credo che il mio passo successivo sia stato quello di curarmi da sola. Ero molto piccola". La svolta arriva a cinque anni, quando scopre di 'avere' una voce e comincia a parlare: "Ritrovo una cassetta dove sento la voce di Laura che interagisce con me. Mi sono resa conto di avere una voce".

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la volta buona silvia salemi
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