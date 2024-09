Skin, performance a sorpresa al party di Nars

Il brand francese di make up lancia Explicit Lipstick, 10 nuove tonalità e per la serata a Milano chiama sul palco l'artista londinese

Una performance da brividi e grintosa, proprio come lei. Skin, artista britannica, storica leader degli Skunk Anansie ha regalato ieri uno show a sorpresa al party di Nars, il brand francese di make up che al Superstudio Maxi di Milano ha presentato il nuovo rossetto Explicit Lipstick in 10 tonalità ricaricabili. Sul palco la cantante si è esibita in alcuni suoi successi maggiori degli Skunk Anansie tra cui 'Secretly', 'Hedonism', 'Because of You' e 'Weak' mentre gli ospiti hanno potuto scoprire il nuovo rossetto dalla finitura satinata e dal colore puro.

“Per me il rossetto è sempre stato sinonimo di fiducia in sé stesse - ha detto François Nars, fondatore e direttore creativo di Nars -. Brindo a trent'anni di colori che rafforzano il carattere". Grazie a una nuova punta di precisione che definisce e contorna le labbra e alla tecnologia Luxe Comfort Complex la copertura risulta medio-alta e dalla texture leggera, infusa con olio di semi di rosa mosqueta e acido ialuronico per prolungare l'idratazione.