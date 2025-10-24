circle x black
Cerca nel sito
 

Stefano De Martino 'canta' Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante

E i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma...

Stefano De Martino e Emma Marrone - fotogramma/ipa
Stefano De Martino e Emma Marrone - fotogramma/ipa
24 ottobre 2025 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stefano De Martino torna a sorprendere. Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda, giovedì 23 ottobre, il conduttore ha intonato ‘Brutta storia’, il nuovo singolo di Emma Marrone, sua ex fidanzata.

Il gesto non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dei fan della ex coppia, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma, nonostante siano passati diversi anni dalla fine della loro relazione (nel 2012, a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez).

De Martino ed Emma, tuttavia, hanno sempre ribadito di essere legati da un rapporto di affetto e stima reciproca. Lo hanno dimostrato anche in occasione dell’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ il varietà di Rai 2 condotto dallo stesso De Martino, dove la cantante salentina era ospite speciale. La complicità tra i due è apparsa evidente, ma ciò che rimane oggi sembra essere soltanto una solida amicizia.

Intanto sui social il video di Affari Tuoi è diventato virale e molti utenti hanno unito la performance di Stefano a quella originale di Emma, sovrapponendoli in un unico video, creando così un finto 'duetto' che ha conquistato i fan della ex coppia e della stessa cantante salentina, che ha reagito con ironia commentando con alcune emoticon sorridenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
emma stefano de martino affari tuoi brutta storia
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza