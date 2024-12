A Vanity Fair: "Sanremo mi piacerebbe, mi prendo il tempo per arrivarci preparato"

"Non succederà più un ritorno di fiamma". Lo ha detto Stefano De Martino sul rapporto con l'ex moglie Belen Rodriguez. Il ballerino e conduttore alla guida del gioco a premi più popolare della televisione italiana, 'Affari tuoi', si è raccontato in un'intervista intima e personale rilasciata a 'Vanity Fair'.

Belen, un capitolo chiuso

Stefano De Martino confida al settimanale di sognare un matrimonio in futuro: "Non vorrei essere del tutto disfattista e pensare che l’epoca dei matrimoni sia passata. Immagino di trovare una dimensione familiare solida a 40 o anche a 50 anni perché sei più consapevole. Nella mia testa, a meno che io non la perda, questa seconda vita che mi aspetta è dopo la maggiore età di Santiago, tra sette anni, a 42 anni", ha detto il conduttore al timone di 'Affari Tuoi'.

E sul rapporto con Belen confessa: "Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Non succederà più un ritorno di fiamma".

Oggi, De Martino si dichiara single: "Al momento - spiega - non c’è nessuna. O meglio, nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo".

De Martino non si risparmia e sulla partecipazione al Festival di Sanremo ammette: "Mi piacerebbe - confessa- Se questo lavoro fosse un’università, Sanremo è la laurea, e i programmi che faccio sono gli esami. Siccome vorrei uscire dall’università con il mio massimo, mi prendo il tempo per arrivarci preparato".