Sting farà tappa in Italia con il suo tour ‘Sting 3.0’ nel 2025 con tre concerti: il 6 luglio a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park - Parco ragazzi del ’99, il 7 luglio a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea e il 9 luglio a Codroipo (Udine), Villa Manin.

L’artista, vincitore di 17 Grammy Award, sta ancora una volta sconvolgendo le sorti della sua carriera con il suo tour mondiale, assieme al virtuoso chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e al dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers). La band eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell'intramontabile discografia di Sting.

Lo ‘Sting 3.0 World Tour’ è partito in Europa quest'estate e ha recentemente dato il via alla sua tappa nordamericana al Fillmore di Detroit, con recensioni entusiastiche. Conosciuto per il suo lavoro innovativo come artista solista e come frontman e autore di canzoni del gruppo seminale The Police, Sting, guidato da Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha costantemente spinto i confini dell'innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera.

I membri del Fan Club di Sting avranno l'opportunità di accedere a una speciale prevendita visitando il sito sting.com, a partire da domani, mercoledì 30 ottobre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 10 di lunedì 4 novembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10 di mercoledì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.