Storia a lieto fine a 'Chi l'ha visto?'. Da un'anticipazione della puntata in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 su Rai3 sembra siano arrivate alla fine le ricerche dell'uomo, che ha ricevuto un'eredità dal padre che non aveva mai conosciuto e che si erano concentrate a Trieste. E' stato lui a scrivere alla trasmissione, dicendo "sono io quel figlio mai riconosciuto".

Gli altri casi di domani

'Chi l'ha visto?' ritrova, poi, dopo un anno una donna scomparsa. E si riaccende la speranza per gli altri familiari. La mamma di Alessandro Venturelli, che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo, parla in diretta da Torino, dopo alcune segnalazioni che portano al capoluogo piemontese.

Gli interrogativi sull'aggressore della donna accoltellata a Milano

In chiusura anche il caso dell'uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l'arresto. Durante la trasmissione ci si chiede perché circolasse indisturbato se aveva già accoltellato due persone nella bergamasca.