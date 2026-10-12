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Su San Marino Rtv 'Point Break – il punto di rottura', ospiti Matteo Renzi e Chiara Gamberale

Il programma, dedicato all’attualità e agli scenari internazionali, in onda mercoledì 14 ottobre alle 22. Ospite anche Paolo Puri, ordinario di Diritto Tributario

Su San Marino Rtv 'Point Break – il punto di rottura', ospiti Matteo Renzi e Chiara Gamberale
12 ottobre 2026 | 17.00
Carlo Roma
LETTURA: 1 minuti

Torna l’appuntamento con 'Point Break – il punto di rottura', il programma di approfondimento politico settimanale dedicato all’attualità e agli scenari internazionali. La trasmissione, al via mercoledì 14 ottobre alle 22, va in onda sul canale unico 550 di San Marino RTV diretta da Roberto Sergio (Sky Ch. HD 550 - Tivùsat Ch. HD 550 - Digitale Terrestre Ch. HD 550 – web tv – streaming live internet). A condurre, Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti con gli studenti della Scuola di Giornalismo della Luiss Guido Carli. Ospiti della prima puntata saranno il senatore Matteo Renzi, presidente Italia Viva, Chiara Gamberale, scrittrice e conduttrice radiofonica e Paolo Puri, ordinario di Diritto Tributario

Il programma che è un visual podcast offre un’analisi e un confronto sui principali fatti di politica interna ed estera. Elemento distintivo della trasmissione sarà il coinvolgimento degli Studenti della Scuola di Giornalismo della Luiss, che nel corso di ogni puntata proporranno domande, osservazioni e commenti agli ospiti, arricchendo il confronto con lo sguardo delle nuove generazioni.

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Point Break – il punto di rottura San Marino RTV Luiss Guido Carli
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