"Penso che questa vicenda metta in luce la sua mancanza di moralità, di sensibilità e la sua mascolinità tossica e dimostri quanto sia profonda l'infezione che oggi affligge il governo degli Stati Uniti mettendo in luce la depravazione dell'amministrazione Trump. Per avere un'idea del genere devi essere strafatto e fuori di testa". Così l'attrice Susan Sarandon - in occasione della presentazione di 'The Accompanist' ad Alice nella Città, kermesse autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma - commenta la scelta dell'amministrazione Usa di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Hasan, l'ex psichiatra militare autore della strage di Fort Hood del 2009.