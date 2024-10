Il cantante si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', il nuovo album in uscita

Tananai lo ha fatto di nuovo. Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco 'Calmocobra' . Non è, infatti, la prima volta che Tananai va in giro per la città a cantare i suoi brani, sorprendendo tutti. Questa volta l'artista ha scelto un luogo informale: la metropolitana di Milano, lasciando tutti i passeggeri che si trovavano sulla M2 in quel momento, increduli e senza parole.

Tananai spoilera 'Calmocobra'

'Tananai' è il soprannome che gli dava il nonno, che tradotto in dialetto lombardo significa 'piccola peste'. E vecchie abitudini non cambiano mai. Tananai è l'artista dalle mille sorprese: proprio qualche mese fa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il 29enne è andato in giro per Roma a cantare il suo singolo 'Tango' proprio come un artista di strada. E ieri, 16 ottobre, Tananai lo ha fatto di nuovo. Questa volta per promuovere il nuovo disco 'Calmocobra' che uscirà domani, venerdì 18 ottobre.

Cappuccio alla testa e cassa wireless, Tananai si è finto inizialmente un artista di strada urlando al microfono: "Non voglio soldi". Poi ha lasciato tutti senza parole intonando 'Tango', ma in versione napoletana, strappando un sorriso a chiunque si trovasse sulla metropolitana in quel momento. Tananai ha, poi, continuato a cantare alcuni brani del nuovo album. I passeggeri, senza parole, hanno ripreso l'artista con lo smartphone e hanno condiviso i video su tutte le piattaforme, diventando virali in pochissime ore.

C'era chi lo abbracciava, chi cantava con lui e chi gli chiedeva una foto ricordo. Tananai ha spiazzato tutti i passeggeri fortunati che in quel momento si trovavano in metro a Milano. Forse è anche questo il motivo per cui Tananai piace così tanto alla gente: la sua spontaneità e il bisogno di contatto con il pubblico sono caratteristiche che rendono l'artista genuino.